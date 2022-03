Szijjártó: Prevoz zbraní cez Maďarsko by hrozil útokom

Budapešť 14. marca (TASR) - Ak by Maďarsko nebolo zákazalo prevoz zbraní cez svoje územie, tak tie by boli odovzdávané na maďarsko-ukrajinských hraniciach, čo by hrozilo podobným útokom, k akému došlo v nedeľu na Ukrajine pri poľských hraniciach. Cituje spravodajca TASR z vyhlásenia šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa zverejneného v pondelok na Facebooku.



Szijjártó zdôraznil, že maďarská vláda prijala jasné stanovisko, že na Ukrajinu nepošle vojakov ani zbrane a nedovolí ani to, aby sa cez maďarské územie prevážali smrtonosné zbrane.



Minister súčasne kritizoval maďarskú ľavicovú opozíciu, ktorá by na Ukrajinu zbrane a dokonca možno aj vojakov poslala a zákaz prevozu zbraní cez maďarské územie označila za zradu.



"Včera sa všetci mohli definitívne presvedčiť, že Rusi zaútočili na základňu (na Ukrajine) necelých 20 kilometrov od poľských hraníc, kde podľa expertov zhromažďovali zbrane prichádzajúce zo zahraničia," pripomenul šéf maďarskej diplomacie. Zároveň varoval pred podobným scenárom, ktorý by mohol nastať v Zakarpatskej oblasti neďaleko maďarských hraníc.



Ruské sily odpálili v nedeľu ráno najmenej osem rakiet na vojenskú výcvikovú základňu pri meste Javoriv, ktorá sa nachádza približne 50 kilometrov západne od Ľvova a 16 kilometrov od hraníc s Poľskom.



Útok na vojenskú základňu blízko hraníc s Poľskom nasledoval po sobotňajšom upozornení námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova, že dodávky zbraní od západných krajín na Ukrajinu môžu byť "legitímnym cieľom" útoku ruskej armády.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)