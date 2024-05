Szijjártó prijal novovymenovaného šéfa srbskej diplomacie

Budapešť 17. mája (TASR) - Pre Maďarsko má spojenectvo so Srbskom neoceniteľnú hodnotu, povedal v piatok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom srbskej diplomacie Markom Djuričom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V jednej z našich susedných krajín je vojna, v ďalšej bol spáchaný atentát na premiéra, ktorý presadzuje mier a suverénnu politiku. V tomto mimoriadne napätom období panujúcom v regióne má neoceniteľný význam priateľstvo a vzájomná úcta," vyhlásil Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie označil za mimoriadne gesto, že Djurič na svoju prvú oficiálnu návštevu po vymenovaní 2. mája prišiel do Budapešti.



V uplynulých rokoch sa podľa Szijjártóa medzi Maďarskom a Srbskom udiali "veľké veci". Spomedzi susedných krajín najviac práv maďarskej národnostnej menšine poskytuje Srbsko, ktoré dáva celú škálu menšinových práv vojvodinským Maďarom vrátane ich zapojenia do riadenia a rozhodovania, podčiarkol maďarský minister.



Ďalej zdôraznil, že bezpečnosť dodávok energie pre Maďarsko je v rukách Srbska, keďže tranzit zemného plynu pre Maďarsko ide cez Srbsko. Maďarsko, Srbsko a Slovinsko vytvorili aj spoločnú regionálnu burzu elektriny, ktorá ešte viac zvýšila bezpečnosť dodávok a bola tiež výborným opatrením proti neustálemu zdražovaniu, dodal šéf rezortu.



Szijjártó podotkol, že Maďarsko sa pripravuje na predsedníctvo v Rade Európskej únie. Podľa jeho slov jednoznačným cieľom Budapešti je otvoriť tretiu kapitolu prístupových rokovaní so Srbskom. "Je neprijateľné, nespravodlivé a ponižujúce, že Srbsko čaká na vstup do EÚ už 15 rokov, pričom hybnú silu poskytnutú Srbskom potrebuje Únia, ktorá je dnes v úpadku, a potrebuje ju viac, než Srbi potrebujú členstvo v EÚ," konštatoval.



Maďarský minister oznámil, že na budúci štvrtok na hlasovaní vo Valnom zhromaždení OSN o rezolúcii, ktorá "chce démonizovať celý srbský národ" v súvislosti s tragédiou v Srebrenici, bude Maďarsko hlasovať proti. A ak sa bude hlasovať aj o žiadosti Kosova o členstvo v Rade Európy, bude Budapešť takisto proti.



Djurič potvrdil vynikajúce vzťahy, ktoré sa v uplynulých rokoch medzi Maďarskom a Srbskom vytvorili, čo je podľa jeho slov pre oba národy potešujúce.



Maďarsko pri ochrane národných záujmov a ekonomického rastu dosiahlo podľa Djuriča výsledky, ktoré sú pre Srbsko inšpirujúce. Vyjadril radosť z toho, že Maďarsko bude predsedať Rade EÚ. Teší sa tomu nielen preto, že Srbsko a celý región bude mať spoľahlivého partnera, ale aj preto, že podľa jeho názoru bude Maďarsko lídrom, ktorý prevezme zodpovednosť za európske záujmy.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)