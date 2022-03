Szijjártó: Prípad dronu havarovaného preverujú aj maďarské orgány

Budapešť 11. marca (TASR) - Prípad bezpilotného lietadla, ktoré sa zrútilo v Záhrebe, preverujú aj maďarské orgány, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na vyhlásenie maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa zverejnené v piatok na Facebooku.



Šéf diplomacie uviedol, že o prípade hovoril telefonicky so svojím chorvátskym rezortným partnerom Gordanom Grličom-Radmanom.



"Podľa doterajších informácií sa let dronu dotkol viacerých členských krajín NATO vrátane Maďarska. Pri vyšetrovaní úzko spolupracujeme s chorvátskymi orgánmi i so spojencami v NATO," oznámil Szijjártó.



Bezpilotné lietadlo, ktoré sa v noci na piatok zrútilo na predmestí Záhrebu, bolo ruskej výroby. Incident nebol namierený voči Chorvátsku a úrady začali vyšetrovanie. Bezpilotné lietadlo bolo vyrobené pre potreby armády v Rusku. Nie je však známe, či patrilo ruskej alebo ukrajinskej armáde.



