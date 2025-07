Szijjártó: Pripravujeme výstavbu amerických jadrových elektrární

Budapešť 30. júla (TASR) - Maďarsko pripravuje opatrenia na umožnenie výstavby amerických modulárnych jadrových elektrární v Maďarsku popri rozširovaní jadrovej elektrárne Paks. Podľa servera telex.hu to oznámil v stredu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Začnú sa technologické, infraštruktúrne, finančné a právne prípravné práce potrebné na zavedenie americkej malej modulárnej jadrovej technológie v Maďarsku,“ povedal Szijjártó.



Modulárne jadrové reaktory fungujú rovnako ako konvenčné jadrové elektrárne, ale sú oveľa menšie, píše telex.hu. Ich veľkou výhodou je, že sa dajú vyrobiť vopred vo výrobnom závode. Modulárnu elektráreň je možné zostaviť na mieste, takže ich možno uviesť do prevádzky oveľa rýchlejšie ako konvenčné. Ide o relatívne novú technológiu, pričom prvý malý modulárny jadrový reaktor bol v Spojených štátoch schválený v roku 2023.



Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že svetovými lídrami na trhu s touto technológiou, ktorá je stále vo vývoji, sú americké spoločnosti vrátane GE Vernova, ktorá už pôsobí v Maďarsku a ktorej licencie na technológiu v strednej Európe udeľuje poľská spoločnosť Synthos Green Energy.



„Malá jadrová elektráreň využívajúca takúto americkú technológiu sa už stavia v Kanade a kanadské úrady udelili stavebné povolenie. Je to pre nás určite povzbudzujúce a dokonca upokojujúce znamenie,“ povedal.



Szijjártó dodal, že spoločnosť Hunatom, ktorá patrí do skupiny spoločností Paks II. a zaoberá sa vývojom jadrových technológií, uzavrela so spoločnosťou Synthos Green Energy dohodu o príprave zavedenia americkej technológie v Maďarsku. „Táto dohoda sa týka začatia technologických, infraštruktúrnych, finančných a právnych prípravných prác potrebných na zavedenie tejto americkej jadrovej technológie v Maďarsku,“ spresnil minister.



Ruská spoločnosť Rosatom stavia v lokalite Paks II v strednom Maďarsku dva reaktory, každý s výkonom 1,2 gigawattu. Realizácia projektu v hodnote 12,5 miliardy eur sa dlhodobo odkladá.



Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Premiér Viktor Orbán sa na ich výstavbe dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014. Moskva na projekt poskytla aj pôžičku 10 miliárd eur.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)