Szijjártó: Problém s platbami za ruský plyn sa čoskoro vyrieši

Budapešť 13. decembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó vyjadril v piatok presvedčenie, že problém s platbami za tranzit ruského plynu do Maďarska cez Turecko sa rýchlo vyrieši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Bezpečnosť dodávok energie do Maďarska do veľkej miery závisí od Bulharska, pretože tadiaľ prechádza plynovod TurkStream. V tomto roku sme touto trasou dostali viac ako 7 miliárd kubických metrov zemného plynu, preto je pre Maďarsko kľúčovou otázkou predvídateľnosť a spoľahlivosť tranzitných dodávok," napísal minister na sociálnej sieti. Sankcie, ktoré na ruskú štátnu banku Gazprombank uvalili Spojené štáty, vytvorili v regióne zložitú situáciu, ale túto situáciu dokážeme vyriešiť úzkou regionálnou spoluprácou a solidaritou," dodal.



Maďarsko a Bulharsko si dali za úlohu "nájsť také právne a finančné riešenie" tohto problému, ktoré umožní realizovať platby za ruský plyn a bude prijateľné pre všetky strany, uviedol minister neskôr vo vysielaní televízie M1.



"Naši partneri rýchlo dokončia požadované právne a finančné práce, a preto budú dodávky plynu cez Bulharsko v nadchádzajúcom období absolútne spoľahlivé, a to aj napriek reštriktívnym opatreniam USA. Je to dobrá správa pre dodávky energie do Maďarska," zdôraznil Szijjártó.