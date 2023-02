Szijjártó: Rezort diplomacie pracuje na ceste Orbána do Kyjeva

Budapešť 23. februára (TASR) - Maďarská diplomacia pracuje na príprave cesty premiéra Viktora Orbána do Kyjeva. Pre server Telex.hu to oznámil vo štvrtok minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na otázku, prečo od vypuknutia vojny predseda vlády na rozdiel od iných vodcov európskych krajín nenavštívil Ukrajinu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Keď bude návšteva aktuálna, maďarský premiér vycestuje. Ministerstvo zahraničných vecí pracuje na prípravách cesty," povedal Szijjártó.



Telex.hu pripomína, že od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine reprezentovala Maďarsko v Kyjeve na najvyššej úrovni prezidentka Katalin Nováková 26. novembra 2022. "Zodpovednosť Vladimíra Putina za túto vojnu je jasná. My Maďari od začiatku odmietame zbytočné krviprelievanie, bolesť a utrpenie," povedala vtedy maďarská prezidentka v Kyjeve.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas uplynulého roka opakovane posielal maďarskej vláde jasné odkazy. Orbán ukrajinského prezidenta doposiaľ oslovoval iba prostredníctvom provládnych médií. Aj svoj víťazný volebný prejav v apríli 2022 využil na to, aby prezidenta Ukrajiny kritizoval spolu s "byrokratmi z Bruselu, všetkými peniazmi a inštitúciami Sorosovho impéria a medzinárodnými mainstreamovými médiami".



Orbán sa so Zelenským v širšom kruhu stretol 9. februára v Bruseli, keď ukrajinský prezident maďarského premiéra osobne pozval do Kyjeva.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)