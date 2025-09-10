< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Riziko eskalácie vojny sa zvyšuje, potrebný je dialóg
Autor TASR
Budapešť/Minsk 10. septembra (TASR) - Riziko eskalácie rusko-ukrajinskej vojny sa zhoršuje. Ak je niekedy vôbec potrebný dialóg, tak je to teraz, uviedol v stredu na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó počas návštevy Bieloruska po tom, čo drony počas ruského útoku na Ukrajinu narušili vzdušný priestor Poľska a jeho protivzdušná obrana ich zostrelila. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Teraz je čas myslieť a konať s chladnou hlavou a zdravým rozumom! Európa potrebuje mier, my ho presadzujeme všade,“ napísal maďarský minister po zasadnutí maďarsko-bieloruskej zmiešanej hospodárskej komisie.
Szijjártó podľa servera infostart.hu na tlačovej konferencii podčiarkol, že maďarská vláda si neželá vojnu a nechce, aby ju niekto zaťahoval do ozbrojeného konfliktu, ktorý prebieha v susednej krajine. „Pokiaľ bude v Budapešti národná vláda, budeme Maďarsko brániť a garantovať, že Maďarsko zostane mimo vojny. Tri a pol roka znášame všetky následky vojny, s ktorou sme nemali nič spoločné, za ktorej vypuknutie nie sme zodpovední a na ktorej sme sa nikdy nepodieľali,“ dodal.
Skutočnosť, že do Minska ho sprevádzali zástupcovia 17 maďarských spoločností, podľa Szijjártóa dokazuje, že racionálny prístup existuje, rovnako ako existuje potreba a záujem rozvíjať spoluprácu založenú na zdravom rozume.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
