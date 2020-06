Szijjártó rokoval s Dačičom o oživení ekonomiky po pandémii

Budapešť/Belehrad 17. júna (TASR) - Srbsko a Maďarsko budú v budúcnosti spolupracovať na rozvoji spoločnej infraštruktúry, povedal maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v stredu po schôdzke so šéfom srbskej diplomacie Ivicom Dačičom v Belehrade.



Podľa agentúry MTI Szijjártó podotkol, že maďarsko-srbské vzťahy sa počas pandémie posilnili, o čom svedčí aj skutočnosť, že práve Srbsko bolo prvou krajinou, s ktorou Maďarsko v rámci zmiernenia epidemiologických opatrení otvorilo v celej dĺžke svoje hranice. Srbsko bolo podľa jeho slov dokonca prvou nečlenskou krajinou Európskej únie, s ktorou členská krajina EÚ hranice otvorila.



Szijjártó oznámil, že zmodernizujú železničnú trať medzi Belehradom a Budapešťou a obnovia trať medzi Suboticou a Segedínom. Ďalšou investíciou bude výstavba plynovodu na transport plynu do strednej Európy smerom z juhu cez plynovod Turecký prúd.



V súvislosti s nedeľňajšími voľbami v Srbsku maďarský minister povedal, že maďarská vláda nechce zasahovať do vnútorných záležitostí Srbska, avšak drží palce terajšej vládnej koalícii, pretože jej súčasťou je aj strana reprezentujúca vojvodinských Maďarov.



Dačič ocenil maďarskú podporu v procese integrácie Srbska do EÚ, ale aj pomoc v čase pandémie. Poznamenal, že vzťahy vlád Srbska a Maďarska sú vynikajúce a že srbská vláda má dobré vzťahy s Vojvodinským zväzom Maďarov (VMSZ).



