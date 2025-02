Szijjártó v USA: Minister financií Bessent chválil maďarskú ekonomiku

Budapešť/Washington 20. februára (TASR) - Minister financií USA Scott Bessent sa mimoriadne pozitívne a s veľkým uznaním vyjadril o výkonnosti maďarskej ekonomiky vo viacerých aspektoch a zaregistroval požiadavku maďarskej vlády na opätovné prerokovanie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa agentúry MTI to oznámil v stredu vo Washingtone maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa vyhlásenia maďarskej diplomacie Szijjártó uviedol, že Bessent po stretnutí potvrdil, že celá americká administratíva a osobne prezident Donald Trump robia všetko pre to, aby sa vojna na Ukrajine čo najskôr skončila. Považuje to za dobrú správa pre Maďarsko, keďže už tri roky priamo a vážne čelí ťažkostiam, ktoré z nej vyplývajú.



"Dobrou správou je aj to, že minister financií sa veľmi pozitívne vyjadril k výkonnosti maďarskej ekonomiky z dvoch hľadísk. Ocenil naše kroky proti inflácii, ktoré žiaľ v uplynulých rokoch boli potrebné viac ako kedykoľvek predtým, keďže inflácia spôsobená sankciami spôsobuje ťažkosti aj Maďarsku. Na druhej strane zvlášť ocenil množstvo investícií, ktoré sme do Maďarska v poslednom čase priniesli," povedal šéf maďarskej diplomacie.



Podľa slov maďarského ministra diskutovalo sa aj o otázke sankcií, pričom americkému ministrovi zdôraznil, že uvalenie amerických sankcií na šéfa kabinetu predsedu maďarskej vlády Antala Rogána bolo jasnou politickou pomstou bývalého veľvyslanca USA, ktorý "frustrovaný opustil Maďarsko". "Okrem toho sme, samozrejme spomenuli aj sankčné opatrenia Bidenovej administratívy, ktoré poškodzujú maďarskú energetickú bezpečnosť," podčiarkol Szijjártó.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)