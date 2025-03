Szijjártó rokoval s vicepremiérom Salvinim o Ukrajine i migrácii

Budapešť/Rím 14. marca (TASR) - Mier na Ukrajine, zastavenie migrácie a posilnenie obchodných vzťahov medzi Talianskom a Maďarskom boli v piatok hlavnými témami rokovania šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa s podpredsedom talianskej vlády a ministrom infraštruktúry Matteom Salvinim. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó pripomenul, že postojom maďarskej vlády k ukrajinskému konfliktu od začiatku bolo, že mier možno dosiahnuť len americko-ruskými rokovaniami.



Maďarský minister po schôdzke uviedol, že hovorili o tom, do akej miery môžu členovia tretej najväčšej frakcie europarlamentu Patrioti pre Európu (PfE) nasmerovať k mieru postoj európskych členských krajín, ktoré podľa neho presadzujú vojnový naratív.



Szijjártó so Salvinim hovorili aj o maďarskej časti prístavu v Terste na severovýchode Talianska, ktorý začali stavať vo februári, a ktorý by mal v roku 2028 už slúžiť exportu maďarského tovaru na plnú kapacitu. "Našim exportujúcim spoločnostiam ponúkne úplne nové možnosti z hľadiska flexibility a rýchlosti ich exportu," podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.



