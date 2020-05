Szijjártó rokoval so slovinským ministrom o otváraní hraníc

Budapešť 18. mája (TASR) - Reštriktívne opatrenia zavedené na hraniciach pre pandémiu koronavírusu je potrebné uvoľniť. Vyhlásil to v pondelok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po rokovaní so slovinským ministrom hospodárstva Zdravkom Počivalšekom.



Szijjártó na Facebooku uviedol, že si s Počivalšekom vzájomne vyjadrili uznanie za to, akým spôsobom Slovinsko a Maďarsko zvládajú riešenie súčasnej epidemiologickej situácie.



"Slovinsko i Maďarsko včas prijali potrebné opatrenia, preto sa podarilo pribrzdiť šírenie nákazy. Teraz sme sa už mohli venovať otázkam obnovy ekonomiky," konštatoval šéf maďarskej diplomacie.



Podľa jeho slov obnova hospodárstva nie je možná bez obnovy medzinárodnej spolupráce. "Je potrebné uvoľniť reštriktívne opatrenia na hraniciach tak, aby bola zachovaná priorita ochrany zdravia," zdôraznil Szijjártó.



"Iniciovali sme postupné zrušenie epidemiologických obmedzení na maďarsko-slovinských hraniciach tak, aby do 1. júna boli úplne zrušené," povedal maďarský minister.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)