Szijjártó rokoval so slovinským ministrom o ekonomickej spolupráci

Budapešť 11. októbra (TASR) - V krízovej situácii sa čoraz viac zhodnocuje predvídateľná spolupráca založená na vzájomnom rešpekte so susednými krajinami a preto sú maďarsko-slovinské vzťahy mimoriadne výhodné pre obe strany. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po schôdzke so slovinským ministrom rozvoja hospodárstva a technológií Matjažom Hanom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Prudko stúpajúce ceny v dôsledku vojny na Ukrajine a sankcií hrozia recesiou v Európe, preto je dôležité diskutovať o rozvoji hospodárskej spolupráce," zdôraznil Szijjártó. Maďarsko a Slovinsko sa podľa neho budú vzájomne podporovať vo svojich investíciách, keďže môžu výrazne prispieť k udržaniu ekonomického rastu.



Maďarský minister pripomenul, že maďarské spoločnosti, ktoré sa stali už vážnymi regionálnymi hráčmi, ako napríklad ropná spoločnosť MOL, banka OTP či nízkonákladová letecká spoločnosť WizzAir, majú perspektívne investičné plány v Slovinsku.



Podľa jeho slov vzájomná spolupráca prispeje aj k energetickej bezpečnosti oboch krajín. Pripomenul, že od júna je v skúšobnej prevádzke prepojenie elektrických sietí Slovinska a Maďarska. Do konca roka by mala začať fungovať v riadnej komerčnej prevádzke.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)