V Budapešti postavia pomník obetiam tragickej zrážky lode Viking Sigyn

Budapešť 8. júna (TASR) - Na jeseň odhalia v Budapešti pomník obetiam tragickej zrážky výletnej lode Viking Sigyn s vyhliadkovou loďou Hableány, na ktorej sa vlani 29. mája plavila v Budapešti skupina kórejských turistov.



Oznámil to v pondelok na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po telefonickom rozhovore so svojou juhokórejskou rezortnou kolegyňou Kang Kjong-hwa. Szijjártó sa jej poďakoval za solidaritu vyjadrenú po tragédii a za spomienku pri prvom výročí nehody.



Na budapeštianskom úseku Dunaja sa v osudný májový večer po zrážke s výletným plavidlom medzi piliermi Margitinho mosta loď Hableány potopila.



Bilancia najtragickejšej lodnej nehody v Maďarsku je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov. Stále nezvestnou je jedna Kórejčanka.



Šéfovia diplomacie hovorili aj o pandémii koronavírusu a vzájomne ocenili úsilie oboch krajín v boji proti šíreniu tejto nákazy.



"Kórejská ministerka zahraničných vecí vyjadrila vďaku za to, že sme umožnili pracovníkom juhokórejských podnikov pôsobiacich v Maďarsku vstup do našej krajiny. Ja som sa jej poďakoval za kórejské investície v Maďarsku," napísal Szijjártó.



Zároveň spresnil, že vlani v Maďarsku investovali juhokórejské spoločnosti Samsung SDI a SK Innovation, čím podľa neho prispeli k tomu, že Maďarsko sa stalo európskou baštou priemyslu elektrických vozidiel.



spravodajca TASR Ladislav Vallach