Szijjártó rokoval v Bruseli s Kulebom aj o integračných snahách Kyjeva

Budapešť/Brusel 11. decembra (TASR) - Eurointegračné ambície Ukrajiny boli hlavnou témou bilaterálneho rokovania maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmitrom Kulebom, ktoré sa uskutočnilo v pondelok v Bruseli.



Szijjártó na Facebooku uviedol, že síce od vypuknutia vojny na Ukrajine sa osobne s Kulebom nestretli, pred vlaňajším februárom boli v neustálom kontakte v záujme toho, aby sa zlepšili vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Z pohľadu bilaterálnych vzťahov to bolo ťažké, pretože od roku 2015 začali na Ukrajine platiť pravidlá, ktoré čoraz viac obmedzovali práva maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine, a to všetko vrhalo tieň na vzájomné vzťahy," napísal Szijjártó.



Maďarsko podľa jeho vyjadrenia očakáva návrat menšinového zákona k podmienkam z roku 2015. Šéf rezortu zdôraznil, že na stretnutí hovorili o eurointegračných ambíciách Ukrajiny. "Pre nás to nie je taktická otázka, ale rozhodnutie, ktoré je historicky významné pre budúcnosť celej Európskej únie," podčiarkol Szijjártó.



"Návrh príslušného rozhodnutia je nepripravený, Európska komisia prakticky netuší, aký vplyv by malo členstvo Ukrajiny v Európskej únie na celé spoločenstvo. Stačí sa zamyslieť nad nezvládnuteľnými problémami, ktoré spôsobilo predchádzajúce rozhodnutie EK o tranzite obilia či zrušení tzv. licenčnej požiadavky pre ukrajinské nákladné autá," tvrdil maďarský minister.



Podľa jeho slov Komisia zatiaľ nedokončila prípravné práce, ktoré by zaručili, že Ukrajina bude môcť viesť prístupové rokovania obojstranne výhodným spôsobom.