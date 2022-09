Szijjártó rokoval v New Yorku s Lavrovom ako jediný z ministrov EÚ

Budapešť/New York 23. septembra (TASR) - Na vojnovú infláciu a neúmerné ceny energií existuje len jediné riešenie, ktorým je mier. Maďarsko chce mier. Povedal to vo štvrtok večer po schôdzke Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi. Szijjártó na sociálnej sieti v tejto súvislosti uviedol, že žiaľ, bol iba jediným ministrom zahraničných vecí krajín Európskej únie, ktorý tak urobil, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Samozrejme, je možné, že teraz doma hlavne predstavitelia opozície, kritici alebo predstavitelia opozičnej tlače povedia, že tak načo som sa vlastne stretol s Lavrovom. Domnievam sa, že mier nevznikne bez dialógu. Ak v nasledujúcom období nedôjde k mierovým rokovaniam, svet čakajú ešte vážnejšie následky, ktorým by bolo dobré predísť," vyhlásil Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku.



Server Telex.hu podotkol, že na rozdiel od iných krajín EÚ si maďarská vláda udržiava oveľa priateľskejšie vzťahy s Ruskom, ktoré okupuje Ukrajinu. Preto je Maďarsko Západom často kritizované, a to je aj príčinou zhoršenia vzťahov medzi Maďarskom a Poľskom.



Po schôdzke s Lavrovom Szijjártó podľa agentúry MTI upozornil na to, že maďarská ekonomika by nemohla fungovať bez ruských energií. Podčiarkol, že Gazprom naďalej bez prerušenia zásobuje Maďarsko a v súlade s dohodou dodáva denne 5,8 milióna kubických metrov plynu navyše oproti pôvodnému množstvu.



Ministri hovorili aj o spolupráci v oblasti atómovej energie. "Uvedením nových reaktorových blokov v Paksi do prevádzky v roku 2030 sa Maďarsko bude môcť čiastočne osamostatniť od neistoty a zvyšovania cien, ktoré charakterizujú medzinárodný trh s energiou," dodal Szijjártó.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)