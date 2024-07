Szijjártó rokoval v New Yorku s Lavrovom aj o vojne na Ukrajine

Budapešť/New York 16. júla (TASR) - Vojna na Ukrajine a otázky bilaterálnej spolupráce vrátane projektu rozširovania atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi boli hlavnými témami utorňajšieho rokovania maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v New Yorku. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Lavrov v New Yorku predsedá zasadnutiu Bezpečnostnej rady OSN o multilateralizme.



Szijjártó k projektu Paks podotkol, že ruský Rosatom je síce hlavným dodávateľom, na projekte však pracujú aj americké, nemecké a francúzske firmy. "Ak budú americké, francúzske, nemecké a ruské spoločnosti schopné spolupracovať na jadrovom projekte, môže to byť v budúcnosti možné aj pri iných projektoch," zdôraznil.



Ministri rokovali aj o dodávkach zemného plynu a ropy. Kým s dodávkami zemného plynu z Ruska podľa Szijjártóa nie sú problémy, spoločnosť Lukoil momentálne do Maďarska cez Ukrajinu ropu nedodáva, avšak hľadá sa právne riešenie na obnovu tranzitu.



