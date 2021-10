Szijjártó rokoval v Paríži s Blinkenom o minimálnej globálnej dani

Budapešť 6. októbra (TASR) – Minimálna globálna daň bola hlavnou témou rokovania maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom, ktorá sa konala v stredu v Paríži. Blinken podľa agentúry MTI Szijjártóovi povedal, že pre Spojené štáty ide o veľmi dôležitú tému, v ktorej by privítali dohodu.



„Maďarsko je pripravené na kompromis v prípade, ak sa zrodí dohoda o takej regulácii, ktorá nespôsobí škody v maďarskej ekonomike a neohrozí pracovné miesta v Maďarsku," reagoval Szijjártó, podľa ktorého táto parížska schôdzka naznačila, že v tomto smere existuje istá nádej.



Takmer všetky krajiny, ktoré sú členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, schválili začiatkom júla tohto roka vyhlásenie poskytujúce rámec pre globálnu daňovú reformu. Návrh predbežne podporili aj ministri financií 20 najväčších ekonomík (G20). Vyhlásenie má vyriešiť niektoré kľúčové otázky, ktoré by mohli pomôcť odstrániť nerovnováhy v globálnej ekonomike. Ide napríklad o zavedenie globálnej minimálnej dane z príjmov právnických osôb.