Szijjártó rokoval z New Yorku s ruským vicepremiérom Novakom

New York/Budapešť 26. januára (TASR) - Maďarsko nebude podporovať žiadny bruselský návrh, ktorý by skomplikoval, prípadne znemožnil maďarsko-ruskú nukleárnu spoluprácu. Napísal to vo štvrtok na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po telefonickom rokovaní s ruským vicepremiérom zodpovedným za energie Alexandrom Novakom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa ministrovho vyadrenia je pre Maďarsko kľúčovou otázkou dostavba dvoch blokov atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi. "Dobrou správou pre nás je, že rozvoju Paksu pripisuje veľký význam aj ruská vláda. Dohodli sme sa, že investície urýchlime všade, kde to bude možné," dodal Szijjártó.



O projekte v Paksi maďarský minister vlani 10. novembra rokoval v uzbeckom Samarkande so šéfom ruskej štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom Alexejom Lichačovom.



"Zhodnotili sme stav projektu a dohodli sme sa na nevyhnutných krokoch v najbližších týždňoch, aby sa do konca desaťročia mohlo počítať s dvoma novými blokmi v Paksi," povedal vtedy šéf maďarskej diplomacie.



Dohodu o spolupráci medzi Maďarskom a Ruskou federáciou o mierovom využívaní atómovej energie podpísali 14. januára 2014 pri Moskve za účasti predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána a ruského prezidenta Vladimira Putina.



Pôvodný termín dokončenia dvoch nových blokov elektrárne, ktorým bol rok 2023, sa v procese prijímania zákona o ruskom úvere a schvaľovania projektu Európskou úniou posunul na roky 2026 - 2027. Projekt v hodnote 12 miliárd eur majú podľa pôvodných plánov financovať z 80 percent ruské štátne banky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)