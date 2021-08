Szijjártó: Rokujeme s Ruskom o výrobe vakcíny Sputnik v Debrecíne

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Budapešť 24. augusta (TASR) - Medzi Maďarskom a Ruskom prebiehajú pokročilé rokovania o výrobe ruskej očkovacej látky Sputnik V proti ochoreniu COVID-19, ktorú by mal na základe ruskej licencie vyrábať pripravovaný závod v Debrecíne. Oznámil to v utorok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó na spoločnej tlačovej konferencii s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.dodal maďarský minister, ktorého citovala agentúra MTI.Lavrov označil rokovania s maďarským rezortným partnerom za priateľské. Pripomenul, že v prvých piatich mesiacoch tohto roka vzrástla vzájomná výmena tovaru medzi Ruskom a Maďarskom takmer o 35 percent. Veľké investície sa chystajú v rámci projektu rozširovania atómovej elektrárne Paks 2, ale aj v mnohých iných oblastiach.Podľa šéfa ruskej diplomacie je rusko-maďarská spolupráca zmysluplná aj v oblasti boja proti koronavírusovej pandémii.podčiarkol Lavrov.Ruský minister dodal, že za problémami, ktoré existujú medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskom, stoja otvorene protiruské línie, preto si Rusko veľmi cení postoj Maďarska.Lavrov k situácii na Ukrajine poznamenal, že so Szijjártóom sa zhodli na tom, že je potrebné realizovať minské dohody, ktoré však ukrajinské vedenie sabotuje.zdôraznil.Szijjártó k otázke ruskej vakcíny spresnil, že výroba v Debrecíne sa začne jej posledným segmentom, neskôr bude ale možnosť aj na realizáciu celého výrobného reťazca Sputniku V. Podľa jeho slov Maďarsko rokuje aj o výrobe očkovacej látky čínskej spoločnosti Sinopharm a je otvorené aj ďalšej výrobe na základe iných licencií.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)