Szijjártó: So susednými krajinami rokujeme o cestovaní zaočkovaných

Budapešť 5. mája (TASR) - Maďarsko pokračuje v rokovaniach so susednými krajinami, ktorých cieľom je, aby občania Maďarska zaočkovaní proti novému druhu koronavírusu tam mohli slobodne cestovať. Uviedol to v stredu na Facebooku minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého sa v tento deň úspešne uzatvorili rokovania s Chorvátskom.



"Dohodli sme sa, že si vzájomne budeme uznávať očkovacie preukazy a že držitelia týchto preukazov budú môcť slobodne cestovať medzi týmito krajinami bez testovania či povinnosti absolvovať karanténu," spresnil Szijjártó.



Podľa jeho slov po vypracovaní technických detailov táto dohoda vstúpi do platnosti ešte tento týždeň.



Prvú dávku vakcíny proti covidu podali v Maďarsku doteraz 4.123.697 ľuďom, kompletne je zaočkovaných 2.248.775 osôb.