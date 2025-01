Szijjártó: Ruský plyn je najlepšou ponukou, rátame však aj s rumunským

Budapešť/Bukurešť 20. januára (TASR) - Maďarská vláda sa nevzdáva ruského plynu, ktorý je aktuálne najlepšou ponukou na trhu, avšak súčasne hľadí s veľkou nádejou aj na ťažbu plynu z plynového poľa Neptun Deep v Rumunsku. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v pondelok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó na plynárenskej konferencii v Bukurešti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nahradiť nášho súčasného dodávateľa a súčasné zdroje by sme mohli len vtedy, ak by sme boli pripravení prejsť na drahší a menej spoľahlivý zdroj. Preto sa nevzdáme energetickej spolupráce s Ruskom. A preto všemožne chránime turecký plynovod, ktorý je v súčasnosti najdôležitejšou zárukou bezpečnosti našich dodávok," dodal Szijjártó.



Maďarský minister na pondelkovej konferencii tiež naznačil, že Maďarsko je pripravené od roku 2027 nakupovať skvapalnený zemný plyn (LNG) z Kataru a vlani sa prvýkrát začala aj dodávka tureckého a azerbajdžanského plynu.



V tejto súvislosti Szijjártó upozornil, že pre efektívnu diverzifikáciu by bolo nevyhnutné kapacitné rozšírenie energetickej siete v juhovýchodnej Európe. Štáty tohto regiónu sa preto v tejto záležitosti obrátili na Európsku komisiu, no bruselský orgán žiadosť o financovanie projektu odmietol.



K ťažbe nového ložiska zemného plynu v Rumunsku maďarský minister povedal, že Budapešť na ňu hľadí s veľkou nádejou. Dodal však, že už predtým boli podpísané dve dohody, na základe ktorých mali byť realizované prvé dodávky plynu z Rumunska v roku 2024, no z nejakých dôvodov zainteresovaná americká spoločnosť napokon od plnenia dohody odstúpila.



Szijjártó v súvislosti s náleziskom plynu Neptun Deep poznamenal, že rakúska spoločnosť OMV urobila dôležité oznámenie, ktoré naznačuje tranzit plynu cez Maďarsko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)