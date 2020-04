Szijjártó s Korčokom ocenili vzájomnú pomoc pri repatriácii občanov

Budapešť 15. apríla (TASR) - Vďaku za pomoc pri repatriácii občanov počas prebiehajúcej pandémie si vzájomne v stredu vyjadrili maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Slovensko priviezlo z rôznych krajín sveta 89 Maďarov a Maďarsko 24 občanov Slovenska, uviedol Szijjártó na Facebooku.



Podľa jeho slov so slovenským rezortným partnerom potvrdili, že zachovajú nerušený prevoz tovaru medzi Maďarskom a Slovenskom. Szijjártó pripomenul, že vzájomná výmena tovaru vlani prekročila desať miliárd eur.



"Dohodli sme sa, že vo výstavbe nového dunajského mosta, ktorý spojí Komárom s Komárnom, budeme pokračovať a že práce do konca leta či začiatku jesene dokončíme," napísal maďarský minister, podľa ktorého s Korčokom hovorili aj o vzájomnom prepojení elektrickej siete a zvýšení kapacity takzvaných interkonektorov spájajúcich plynovody oboch krajín.



Most mal byť vrátane odovzdania a prevzatia dokončený pôvodne do 31. mája a najneskôr do 30. júna ho chceli otvoriť pre premávku. Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF – Nástroj na prepojenie Európy. Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov vo výške 91,2 milióna eur.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)