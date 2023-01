Szijjártó: S Vatikánom máme spoločný postoj k Ukrajine i rodine

Vatikán/Budapešť 25. januára (TASR) - Maďarsko a Vatikán majú spoločný postoj k potrebe ukončenia vojny na Ukrajine, ochrane rodiny a podpore kresťanov. Vyhlásil to v stredu vo Vatikáne šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, ktorý sa podľa agentúry MTI stretol okrem iných predstaviteľov Svätej stolice aj so sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paulom Richardom Gallagherom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister podotkol, že v uvedených otázkach sa Maďarsko a Vatikán odkláňajú od "medzinárodnému mainstreamu".



"Žiaľ, v medzinárodnej politike prevláda vojnová rétorika, pričom v mnohých prípadoch sú tí, ktorí presadzujú mier, kritizovaní," konštatoval Szijjártó v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Šéf maďarskej diplomacie na rokovaniach povedal, že Maďarsko vníma rodinu ako dôležitú národnú otázku. K otázke ochrany kresťanov pripomenul, že nedávno zrenovovali kostoly s finančnou podporou Maďarska v Libanone a Mexiku. Maďarsko v posledných rokoch vynaložilo okolo sto miliónov dolárov (92,08 milióna eur) na podporu kresťanských komunít žijúcich v ťažkých situáciách.



"Pomohli sme zhruba miliónu kresťanov v 60 krajinách vrátiť sa domov alebo dať im možnosť zostať vo svojich domovoch," uzavrel maďarský minister zahraničných vecí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)