Szijjártó sa ohradil voči dúhovému osvetleniu na zápase EURO

Budapešť/Luxemburg 21. júna (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa v pondelok ostro ohradil voči návrhu starostu Mníchova, aby tamojší štadión bol počas stredajšieho zápasu Nemecka s Maďarskom na futbalových ME 2020 osvetlený v dúhových farbách.



Šéf maďarskej diplomacie v prestávke stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu podľa agentúry MTI povedal, že je nebezpečné miešať politiku so športom. „Ak to niekto určite vie, tak sú to Nemci," konštatoval Szijjártó.



Podľa jeho slov Maďarsko schválilo zákon v záujme ochrany detí, proti ktorému teraz v západnej Európe protestujú tým, že svoj hlas chcú nechať zaznieť na športovom podujatí, ktoré nemá nič spoločné s národným zákonodarstvom. „Neexistuje, aby nám bruselskí byrokrati, alebo západoeurópski liberálni politici diktovali, či môžeme chrániť svoje deti, alebo nie," zdôraznil maďarský minister.



Mesto Mníchov návrh privítalo, množstvo aktivistov a fanúšikov tiež. Chcú tak vyjadriť svoj názor proti homofóbnym postojom maďarskej vlády, informovala agentúra DPA.



Záverečné slovo má ale organizátor šampionátu - Európska futbalová únia (UEFA). Tá sa však zatiaľ oficiálne nevyjadrila. V pondelok plánuje starosta Mníchova Dieter Reiter osloviť listom jej vedenie. „Je to dôležité gesto tolerancie a rovnoprávnosti," povedal starosta.



Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil minulý utorok, nie je homofóbny, pretože sa týka iba ochrany detí, vyhlásil predseda vlády Viktor Orbán a dodal, že do života dospelých tento zákon nezasahuje.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová minulú stredu na Twitteri vyjadrila veľké znepokojenie z nového maďarského zákona, ktorý zakazuje robiť medzi deťmi a mládežou osvetu o LGBTQ problematike.



Zákon o ochrane pred pedofíliou bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní „pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany „podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Krok Orbánovej vlády kritizovali i Spojené štáty a proti tomuto zákonu zorganizovali v Budapešti minulý týždeň protestné zhromaždenia pred parlamentom i sídlom úradu prezidenta viaceré ľudskoprávne organizácie, ako Amnesty International, Maďarský helsinský výbor či Budapest Pride.