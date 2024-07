Szijjártó sa pýta Bruselu, či nežiadal od Kyjeva zastavenie ropy

Budapešť 30. júla (TASR) - Maďarsko a Slovensko vyzvali Európsku komisiu (EK), aby riešila rozhodnutie Ukrajiny zastaviť tranzit ropy od ruskej spoločnosti Lukoil. Odvtedy už prešlo vyše týždňa a EK neurobila nič, upozornil v utorok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Nastolil tiež otázku, či ukrajinské rozhodnutie nemá na svedomí práve Brusel, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Napriek ohrozeniu energetickej bezpečnosti dvoch členských krajín EÚ, napriek krištáľovo jasnému porušeniu asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou, Brusel mlčí," konštatoval Szijjártó.



Šéf maďarskej diplomacie v tejto súvislosti načrtol dve možnosti. Podľa prvej je EK taká slabá, že nie je schopná presadiť základné záujmy dvoch členských štátov proti krajine kandidujúcej na vstup do EÚ. Druhou možnosťou podľa neho je, že zastavenie tranzitu nevymysleli v Kyjeve, ale v Bruseli. Takže nie nie ukrajinská vláda, ale EK chcela vydierať dve krajiny presadzujúce mier, ktoré odmietli dodávky zbraní.



"Európska komisia a osobne predsedníčka Ursula von der Leyenová by sa mali okamžite vyjadriť k otázke, či Brusel žiadal Kyjev, aby zastavil prepravu ropy cez Ukrajinu. Ak nie, potom prečo EK vyše týždňa nepodnikla žiadne kroky?" napísal Szijjártó.



Slovensko a Maďarsko minulý týždeň oznámili, že nedostávajú ropu od ruskej spoločnosti Lukoil, pretože na ňu uvalila Ukrajina sankcie. Premiér Robert Fico kvôli tomu cez víkend telefonoval svojmu ukrajinskému náprotivku Denysovi Šmyhalovi a krok Kyjeva kritizoval.



Slovensko a Maďarsko spoločne apelujú, aby boli pre zastavenie dodávok ruskej ropy podniknuté okamžité kroky na úrovni EK. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) po pondelňajšom rokovaní s veľvyslancom Maďarska na Slovensku Csabom Baloghom.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)