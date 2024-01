Szijjártó sa s Kulebom stretne 29. januára v Užhorode

Budapešť 19. januára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa stretne so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom 29. januára v Užhorode. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský minister počas návratu z Atén uviedol, že o schôdzke rokoval telefonicky so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom, ktorý takisto pricestuje do Užhorodu.



Szijjártó vyjadril nádej, že sa na užhorodskej schôdzke podarí úspešne prediskutovať najdôležitejšie bilaterálne otázky, predovšetkým otázku obnovenia práv maďarskej národnostnej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti, ako aj perspektívu vzťahov medzi oboma krajinami.