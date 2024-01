Szijjártó sa v Užhorode vyjadril za suverenitu Ukrajiny

Budapešť/Užhorod 29. januára (TASR) - Maďarsko podporuje suverenitu Ukrajiny, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok v Užhorode po schôdzke so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom, podľa ktorého neexistuje otázka, ktorú by Kyjev a Budapešť nedokázali v rámci dvojstranného dialógu vyriešiť. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server podotkol, že Szijjártó s Kulebom rokoval vlani v decembri v Bruseli, terajšie stretnutie však bolo ich prvou dvojstrannou oficiálnou schôdzkou od vypuknutia vojny na Ukrajine.



Kuleba ocenil, že rozhovor charakterizovala otvorenosť, konštruktívnosť a čestnosť. Politik poďakoval Maďarsku za humanitárnu pomoc Ukrajine. Hlavnou témou schôdzky bola podľa jeho slov euroatlantická integrácia Ukrajiny. "Vychádzame z predpokladu, že členstvo Ukrajiny v Európskej únii by najlepšie vyhovovalo záujmom Maďarska," dodal Kuleba.



Szijjártó zopakoval postoj maďarskej strany, ktorá požaduje návrat práv maďarskej menšiny žijúcej v Zakarpatskej oblasti k stavu pred rokom 2015.



Kuleba reagoval, že je potrebné objasniť detaily, o ktorých budú strany diskutovať v rámci bilaterálneho dialógu, a problém bude definitívne vyriešený.



Na schôdzke v Užhorode bol prítomný aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. "Máme záujem na stretnutí maďarského premiéra s ukrajinským prezidentom. Dnes sme k tomu urobili veľmi silný krok," povedal Jermak v súvislosti s pripravovanou schôdzkou Viktora Orbána s Volodymyrom Zelenským.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)