Szijjártó sa vyhol demaršu k odkladu vstupu Fínska a Švédska do NATO

Budapešť 23. februára (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó neprijal britského, nemeckého a francúzskeho veľvyslanca, ktorí mu chceli odovzdať demarš s výzvou na ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Uviedla to vo štvrtok maďarská webová stránka Rádia Slobodná Európa, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Informáciu portálu potvrdili viaceré nezávislé zdroje. Diplomati sa koncom roka a v uplynulých dňoch márne pokúšali stretnúť s maďarským ministrom zahraničných vecí.



Oficiálnou protestnou diplomatickou nótou sa spojenci Maďarska snažili namietať proti oneskoreniu Maďarska, ktoré ako posledná členská krajina Európskej únie stále neratifikovala rozšírenie NATO o dve škandinávske krajiny, konštatoval server 24.hu.



Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO bude zaradený na program maďarského parlamentu v tretí deň jarnej schôdze koncom februára. Hlasovanie bude nasledujúci týždeň, teda začiatkom marca. Uviedol to v utorok server hvg.hu.



Maďarská vláda podporuje vstup Švédska a Fínska do NATO, vyhlásil Szijjártó 31. januára po rokovaní s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušogluom. "Ak Švédsko chce, aby ho v tom podporilo aj Turecko, malo by sa správať inak," dodal Szijjártó v súvislosti s pálením Koránu v Štokholme pred tureckým veľvyslanectvom 21. januára.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)