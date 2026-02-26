< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Sabotéri plynovodu Nord Stream teraz blokujú ropovod Družba
Podľa šéfa maďarskej diplomacie Budapešť podnikla kroky na marenie potenciálnych útokov na maďarskú ropnú alebo plynovú infraštruktúru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 25. februára (TASR) - Tí, ktorí dnes blokujú dodávky ropy cez ropovod Družba, sú tí istí ľudia, ktorí sabotovali plynovod Nord Stream. Uviedol to v stredu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Rovnaké slová použil minulý týždeň predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo Washingtone po prvom zasadnutí Rady mieru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Z „vyhodenia Nord Streamu do vzduchu“ obvinil Szijjártó Ukrajinu a označil to za „akt štátneho terorizmu“. Je „hanbou, že Európa naďalej priviera oči pred týmto útokom“ a niektoré krajiny oslavujú jeho páchateľov ako hrdinov, tvrdí minister zahraničia.
„Dovoľte mi to zopakovať: tí, ktorí dnes blokujú ropovod Družba, sú tí istí ľudia, ktorí vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream. Toto je realita a nemôžeme to dovoliť,“ zopakoval šéf maďarskej diplomacie Orbánove slová spred týždňa.
„Preto je teraz nevyhnutné chrániť maďarské ropovody a plynovody pred rizikom fyzického útoku. Pretože dnes nemôžeme vylúčiť fyzické útoky na potrubia zásobujúce Maďarsko a musíme byť na ne pripravení a pripravení im zabrániť,“ tvrdí Szijjártó, podľa ktorého Budapešť už podnikla kroky na marenie potenciálnych útokov na maďarskú ropnú alebo plynovú infraštruktúru.
Z „vyhodenia Nord Streamu do vzduchu“ obvinil Szijjártó Ukrajinu a označil to za „akt štátneho terorizmu“. Je „hanbou, že Európa naďalej priviera oči pred týmto útokom“ a niektoré krajiny oslavujú jeho páchateľov ako hrdinov, tvrdí minister zahraničia.
„Dovoľte mi to zopakovať: tí, ktorí dnes blokujú ropovod Družba, sú tí istí ľudia, ktorí vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream. Toto je realita a nemôžeme to dovoliť,“ zopakoval šéf maďarskej diplomacie Orbánove slová spred týždňa.
„Preto je teraz nevyhnutné chrániť maďarské ropovody a plynovody pred rizikom fyzického útoku. Pretože dnes nemôžeme vylúčiť fyzické útoky na potrubia zásobujúce Maďarsko a musíme byť na ne pripravení a pripravení im zabrániť,“ tvrdí Szijjártó, podľa ktorého Budapešť už podnikla kroky na marenie potenciálnych útokov na maďarskú ropnú alebo plynovú infraštruktúru.