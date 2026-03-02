< sekcia Zahraničie
Szijjártó: SAE sľúbili pomoc v ochrane občanov Maďarska
Podľa šéfa maďarskej diplomacie situácia na Blízkom východe sa vážne vyostruje a Irán útočí na SAE tým najbrutálnejším spôsobom.
Autor TASR
Budapešť 2. marca (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) zaručili, že využijú všetky dostupné prostriedky na ochranu maďarských občanov, ktorí sa tam zdržiavajú, a ich turistická agentúra uhradí náklady na ubytovanie uviaznutých turistov. Podľa agentúry MTI to oznámil v nedeľu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa šéfa maďarskej diplomacie situácia na Blízkom východe sa vážne vyostruje a Irán útočí na SAE tým najbrutálnejším spôsobom. Na krajinu prakticky odpálil viac balistických rakiet a dronov ako na Izrael.
„Stovky balistických rakiet, riadených striel a dronov zaútočili na SAE, kde trávia dovolenku tisíce Maďarov, z ktorých 2271 sa zaregistrovalo na konzulárnu ochranu,“ povedal Szijjártó.
Dodal, že nedávno telefonicky hovoril s rezortným partnerom Abdulláhom bin Zayedom, ktorý uviedol, že v SAE v súčasnosti evidujú 4200 maďarských občanov z celkového počtu 600.000 z Európy.
„Minister zahraničných vecí ma uistil, že použijú všetky dostupné prostriedky na ochranu tam žijúcich cudzincov, a teda aj na ochranu maďarských občanov s pobytom v emirátoch.“ povedal Szijjártó.
„Bolo tiež prijaté rozhodnutie, že turistická agentúra SAE uhradí náklady na ubytovanie turistov, ktorí tam uviazli, a hoci sú v súčasnosti stále otvorené pozemné hraničné priechody napríklad do Ománu, emirátske úrady žiadajú všetkých, aby zostali tam, kde sú. Zo všetkých existujúcich možností je táto momentálne najbezpečnejšia,“ spresnil.
Irán podľa šéfa maďarskej diplomacie prekračuje jednu červenú čiaru za druhou a vykonáva útoky proti arabským krajinám na Blízkom východe, ktoré sú úplne neprijateľné.
„Tieto arabské krajiny neboli nijako zapojené do tohto ozbrojeného konfliktu. Tieto arabské krajiny nezaútočili na Irán, preto sú iránske útoky proti arabským krajinám oblasti Perzského zálivu neprijateľné,“ podčiarkol Szijjártó.
Následne zdôraznil, že v dôsledku eskalujúcej vojnovej situácie je prakticky všetok vzdušný priestor v regióne uzavretý. Lietanie je zakázané a lietadlám nie je udelené povolenie na pristátie ani vzlet. Najväčšie svetové letecké spoločnosti, ako napríklad Emirates, Qatar Airways alebo Etihad prakticky zastavujú svoju činnosť v regióne.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
