Szijjártó: Sankcie USA pre Gazprombank neohrozujú dodávky energií

Budapešť 3. decembra (TASR) - Maďarsko je v záležitosti amerických sankcií voči ruskej banke Gazprombank dotknuté v štyroch bodoch, no na tri z nich už existuje riešenie vo forme právnej konštrukcie. Znamená to, že dodávky energie Maďarsku sú stále zabezpečené, povedal v utorok v Budapešti maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf rezortu v reakcii na otázky členov výboru maďarského parlamentu pre ekonomiku uviedol, že Spojené štáty minulý týždeň uvalili sankcie na ruskú Gazprombanku, prostredníctvom ktorej platia viaceré európske krajiny Rusku za dodávky nosičov energií.



Podľa Szijjártóa nejakou "zhodou okolností" ide o krajiny, ktorých vlády sympatizujú so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pričom to súčasná americká administratíva vie.



"Myslím si, že môžeme diskutovať o tom, do akej miery je to spojenecké správanie, najmä keď Američania udelili výnimku zo sankcií tým ruským bankám, prostredníctvom ktorých platia Rusku za urán," povedal maďarský minister s poznámkou, že v minulom roku bolo Rusko dodávateľom uránu číslo jeden do USA a dodávka bola platená cez ruské banky.



"Nie, na tieto ruské banky sa nevzťahujú sankcie. Krajiny juhovýchodnej a strednej Európy však platia cez Gazprombank a práve na Gazprombank sa vzťahujú americké sankcie. Ale to je v poriadku, vyriešime to," dodal Szijjártó a podčiarkol, že naďalej odmieta akúkoľvek iniciatívu, ktorá sa snaží miešať dodávky energií a ekonomickú spoluprácu s ideologickými alebo politickými otázkami.



Szijjártó v pondelok v Moskve po schôdzke s ruským vicepremiérom Alexandrom Novakom zodpovedným za energetické záležitosti povedal, že Rusko chce napriek novým sankciám zachovať dodávky energie ropy, zemného plynu a jadrového paliva Maďarsku. Podotkol, že USA sa zaradením ruskej banky Gazprombank na sankčný zoznam snažia dostať krajiny strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré využívajú ruské energetické zdroje, do zložitej situácie, pretože platby sa uskutočňujú cez túto finančnú inštitúciu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)