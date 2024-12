Szijjártó: Sankcie USA proti Gazprombank sú nepriateľský krok

Budapešť 19. decembra (TASR) - Maďarsko považuje sankcie USA voči spoločnosti Gazprombank nielen za nepriateľský krok, ale aj za politickú pomstu odchádzajúcej administratívy demokrata Joea Bidena namierenú proti viacerým krajinám v strednej a východnej Európe, uviedol vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Otvorene nám povedali, že sa tak stalo z politických dôvodov. Je to poburujúce, je to absolútne nevhodné správanie spojencov a zjavná politická pomsta," povedal minister v rozhovore pre maďarskú televíznu stanicu M1. Americké sankcie proti ruskej štátnej banke, prostredníctvom ktorej sa uskutočňovali platby za ruskú ropu a plyn, ako aj za projekt rozšírenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks-2, sa dotkli krajín, ktorých vlády vedú nezávislú politiku, povedal Szijjártó a dodal, že medzi ne patria Maďarsko, Srbsko, Slovensko a Turecko.



Tieto krajiny viedli konzultácie a "už vypracovali alternatívny spôsob platieb, ktorý neporušuje sankcie a umožňuje platiť" za ruské energetické zdroje, pokračoval maďarský predstaviteľ. Sankcie označil za nepriateľské kroky ohrozujúce prosperitu celého regiónu. V tejto situácii je povzbudivé nedávne víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v Spojených štátoch, povedal Szijjárto, pričom vyjadril nádej, že po návrate republikána do Bieleho domu sa vzťahy medzi Budapešťou a Washingtonom zlepšia.