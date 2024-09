Szijjártó: Šéf ukrajinskej diplomacie pricestuje do Budapešti

Budapešť/New York 23. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha pricestuje na budúci týždeň do Budapešti. Pre server index.hu to uviedol v pondelok v New Yorku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó, ktorý pricestoval na 79. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN), dodal, že s ukrajinským rezortným partnerom budú rokovať aj o otázke ukrajinského menšinového zákona.



Z dvojstranných stretnutí, ktoré Szijjártó v New Yorku absolvuje, vyzdvihol stretnutia so šéfom čínskej diplomacie Wang Im a s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



Szijjártó pre index.hu poznamenal, že žijeme v meniacom sa svete, kde na existujúce problémy a konflikty už neexistujú jednotné riešenia. OSN označil za jednu z tých medzinárodných organizácií, kde sa svetoví lídri - aj keď iba raz ročne - môžu stretávať a konzultovať medzi sebou menej formálnym spôsobom.



Na zasadnutí OSN sa mal pôvodne zúčastniť maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý však zostal doma, aby riadil protipovodňovú ochranu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)