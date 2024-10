Szijjártó si predvolal nemeckú veľvyslankyňu po jej kritike Maďarska

Budapešť 3. októbra (TASR) — Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó si vo štvrtok predvolal nemeckú veľvyslankyňu v Budapešti Julie Grossovú. Dôvodom boli jej stredajšie vyjadrenia, v ktorých vyzvala verejne činné osobnosti v Maďarsku, aby odsúdili kroky, ktoré podľa nej narúšajú dôveru spojencov Budapešti v NATO a EÚ. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



"Maďarsko je na ceste, ktorou sa vzďaľuje od svojich priateľov," povedala Grossová na podujatí pri príležitosti 34. výročia znovuzjednotenia Nemecka, na ktorom sa zúčastnili diplomati a predstavitelia mimovládnych organizácií.



Veľvyslankyňa tiež kritizovala premiéra Viktora Orbána za jeho politiku voči Ukrajine a prístup k členstvu Fínska a Švédska do NATO, ktoré maďarský parlament ratifikoval s veľkým odkladom ako posledná členská krajina Aliancie.



"Vidím tu dnes večer veľa ľudí, ktorí vždy budovali mosty. Mali by sme požadovať... aby to, čo ste vybudovali, nebolo zbúrané," uviedla Grossová.



Szijjártó na svojom facebookovom profile označil tieto vyjadrenia nemeckej veľvyslankyne za neprijateľné. Grossová podľa neho "vážne zasiahla do vnútorných záležitostí Maďarska" spôsobom, ktorý porušuje jeho suverenitu.



Predstavitelia maďarskej vlády sa na podujatí nezúčastnili.