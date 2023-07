Szijjártó: So Slovenskom sa musíme usilovať o spoločné úspechy

Budapešť 31. júla (TASR) - Čím lepší bude vzťah medzi Maďarskom a Slovenskom, o to viac sa zlepší životná situácia maďarskej menšiny v SR. Podľa agentúry MTI to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V rozhovore pre televíziu Danubia po otvorení cezhraničného ipeľského mosta medzi slovenskou obcou Chľaba v Nitrianskom kraji a severomaďarskou obcou Ipolydamásd v piatok (28.7.) povedal, že ak sa obe krajiny budú usilovať o spoločné úspechy, nájdu riešenia aj na zložité otázky.



Maďarský minister pripomenul, že Slováci pomáhali chrániť južnú hranicu Maďarska, obe krajiny sa spoločne postavili proti povinnej migračnej kvóte, prepojili svoje elektrické siete a majú prepojené aj plynovody. Slovnaft ako dcérska spoločnosť maďarskej ropnej spoločnosti MOL je tiež jednou z najväčších firiem na Slovensku. Podľa Szijjártóa v týchto prípadoch ide o úspešné príbehy, ktoré majú potenciál vytvoriť základ vzájomnej dôvery k diskusii o zložitejších problémoch.



K blížiacim sa parlamentným voľbám na Slovensku šéf maďarskej diplomacie podotkol, že maďarská vláda drží palce politickej strane Maďarov na Slovensku, aby dosiahla vo voľbách dobré výsledky, a aby Maďari mali v slovenskom zákonodarnom zbore silné zastúpenie. "To nikto nemôže vnímať ako zasahovanie do vnútornej politiky," dodal Szijjártó.



Podľa jeho slov typicky pravicová maďarská vláda mala lepšiu spoluprácu s typicky ľavicovou slovenskou vládou. V čase maďarskej ľavicovej vlády premiéra Ferenca Gyurcsánya či Gordona Bajnaiho predstavitelia Maďarska a Slovenska takmer vôbec nekomunikovali. "Nateraz sa vyvinul najlepší systém slovensko-maďarských vzťahov," podčiarkol minister.



"Máme záujem na tom, aby Slovensko malo vládu, ktorá považuje maďarsko-slovenskú spoluprácu za dôležitú a vníma ju skôr ako príležitosť, než ako problém. Plne pritom akceptujeme rozhodnutie slovenských voličov, veď kto by mohol vo veciach Slovenska rozhodovať legitímnejšie, než obyvatelia Slovenska," uzavrel Szijjártó.