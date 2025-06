Szijjártó: So SR nepodporíme 18. sankčný balík voči Rusku

Budapešť/Brusel 23. júna (TASR) - Maďarsko sa spolu so Slovenskou republikou rozhodlo nepodporiť návrh 18. balíka sankcií voči Rusku pre vojnu na Ukrajine. Na Facebooku to v pondelok uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v Bruseli, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Dali sme jasne najavo, že nedovolíme, aby boli peniaze Maďarov posielané na Ukrajinu. Nie sme ochotní prispievať k žiadnej novej finančnej podpore, žiadnym novým transferom zbraní, žiadnym novým vojenským operáciám,“ povedal neskôr šéf maďarskej diplomacie na tlačovej konferencii v Bruseli.



Podľa slov ministra Brusel požadoval vytvorenie čo najsilnejšieho a najkomplexnejšieho sankčného balíka, ktorý by čo najprísnejšie potrestal energetický sektor. „Spolu so Slovenskom sme však zabránili prijatiu sankčného balíka,“ oznámil minister a dodal, že Brusel chce členským štátom zakázať nákup lacného ruského zemného plynu a ropy.