Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. február 2026Meniny má Pravoslav
< sekcia Zahraničie

Szijjártó: So SR sme požiadali Chorvátsko o prepravu ropy cez Adriu

.
Na snímke maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR- Ladislav Vallach

Ukrajina tvrdí, že dodávky sa zastavili v dôsledku ruského útoku na infraštruktúru ropovodu z 27. januára.

Autor TASR
Budapešť 15. februára (TASR) — Ukrajina ešte stále neobnovila prepravu ropy cez ropovod Družba, preto sa Maďarsko a Slovensko obrátili na Chorvátsko, aby umožnilo prepravu ruskej ropy cez Jadranský ropovod. Napísal to v nedeľu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Minister vo svojom príspevku najprv pripomenul, že Maďarsko a Slovensko predtým presadili pokračovanie nákupu ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba a táto sankčná výnimka zahŕňa aj fakt, že ak sa tranzit ropovodom stane nemožným, obe krajiny môžu dovážať ruskú ropu aj po mori.

„Ukrajinci však stále neobnovujú prepravu ropy cez ropovod Družba z politických dôvodov,“ dodal Szijjártó, podľa ktorého v nedeľu spolu so slovenskou ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou napísali list chorvátskemu ministrovi hospodárstva Antemu Šušnjarovi, v ktorom požiadali Chorvátsko, aby v súlade s bruselskými pravidlami okamžite povolilo prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska cez Jadranský ropovod.

Ukrajina tvrdí, že dodávky sa zastavili v dôsledku ruského útoku na infraštruktúru ropovodu z 27. januára. Szijjártó však naznačil, že Ukrajina bráni obnoveniu dodávok elektriny potrebnej pre chod čerpadiel.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom