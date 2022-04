Szijjártó: Srbsko už do Európskej únie malo byť prijaté

Budapešť 6. apríla (TASR) - Srbsko mali už včera prijať do Európskej únie, vyhlásil v stredu v juhomaďarskom Segedíne maďarský minister zahraničných vecí Péter Szjjártó, ktorý sa tam stretol so srbským rezortným partnerom Nikolom Selakovičom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Ministri na spoločnej tlačovej konferencii ocenili vynikajúce vzájomné vzťahy a zdôraznili, že obe strany urobili všetko pre to, aby sa z "historického nepriateľstva vyvinulo historické priateľstvo", z ktorého teraz profituje Srbsko aj Maďarsko.



Podľa oboch šéfov rezortov diplomacie po víkendových parlamentných voľbách v Maďarsku i Srbsku – v ktorých bola potvrdená masívna podpora premiéra Viktora Orbána i srbského prezidenta Aleksandra Vučiča – je dané všetko k pokračovaniu dobrej spolupráce.



Szijjártó k novinárskej otázke platby za ruský zemný plyn v rubľoch povedal, že Maďarsko nepovažuje za nutnú snahu Európskej komisie riešiť spoločne situáciu krajín dovážajúcich ruský plyn.



"Maďarsko má najbližšie platiť Gazpromu za plyn koncom mája, teraz sa riešia detaily technických otázok. Dodávka energií pre Maďarsko je bezpečná a aj zostane bezpečná," zdôraznil maďarský minister.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)