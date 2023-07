Szijjártó: Summitu NATO sa podarilo vyhnúť eskalácii vojny na Ukrajine

Budapešť/Vilnius 12. júla (TASR) - Na summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse zvíťazil zmysel pre zodpovednosť. Podarilo sa totiž predísť riziku eskalácie vojny na Ukrajine tým, že Ukrajina nedostala pozvanie do NATO, a ani konkrétny harmonogram budúceho vstupu. Uviedol to v stredu pre agentúru MTI maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Podarilo sa nám urobiť rozhodnutie, ktoré nenesie so sebou riziko eskalácie vojny. Členské štáty dali jasne najavo, že Ukrajina môže byť pozvaná do NATO iba vtedy, ak splní všetky podmienky a ak spojenci budú mať o splnení týchto podmienok jednotný názor," povedal šéf maďarskej diplomacie v záverečný deň summitu.



Vláda Ukrajiny podľa jeho slov musí pokračovať v príprave ročných národných plánov a v rámci nich sú potrebné aj politické reformy, napríklad v oblasti práv menšín, pretože NATO nie je len obrannou alianciou, ale aj hodnotovou.



"Tieto ročné národné plány budú priebežne vyhodnocovať ministri zahraničných vecí, takže pritom budeme aj my, a samozrejme budeme venovať osobitnú pozornosť rešpektovaniu práv menšín," zdôraznil Szijjártó.



Severoatlantická aliancia na summite vo Vilniuse v utorok potvrdila, že Ukrajina sa v budúcnosti stane jej členom. Zároveň sa jej súčasní členovia dohodli na odstránení požiadavky plnenia akčného plánu zo strany Ukrajiny, čo urýchli jej vstup do NATO – "keď sa na tom spojenci dohodnú a Ukrajina splní podmienky".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pri príchode na summit NATO žiadal bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a uviedol, že o ne bude bojovať, píše agentúra DPA. "Dnes máme na programe tri priority. Prvá je podpora balíka pre našu armádu na bojisku. Druhá je, verím, že pozvánka do NATO... Po tretie budeme dnes rokovať o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu na jej ceste do NATO," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)