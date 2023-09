Szijjártó: Svet by mal využiť VZ OSN na vytvorenie mieru na Ukrajine

Budapešť/New York 18. septembra (TASR) - Svet by mal využiť príležitosť rokovania Valného zhromaždenia OSN na vytvorenie mieru na Ukrajine, ale to si vyžaduje dialóg medzi znepriatelenými stranami. Vyhlásil to v pondelok minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó po príchode do New Yorku na 78. Valné zhromaždenie OSN. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie v súvislosti so zasadnutím Rady pre zahraničné veci Európskej únie ďalej uviedol, že kolegovia budú samozrejme varovať všetkých pred stretávaním sa a rokovaním s predstaviteľmi ruskej vlády.



"Myslím si, že toto je nesprávny smer. Sme v New Yorku na Valnom zhromaždení OSN. OSN nebola vytvorená na to, aby sa v nej združovali podobne zmýšľajúci ľudia, na to sú iné organizácie, ako napríklad NATO alebo Európska únia," povedal Szijjártó.



OSN podľa jeho slov vznikla preto, aby sa strany, ktoré medzi sebou dokonca vedú vojnu, mohli spolu aspoň hovoriť, pretože potom je aj nádej, že sa načrtne nejaké riešenie, alebo sa situácia aspoň nezhorší.



"Svet by mal využiť tento týždeň na vytvorenie mieru na Ukrajine. Tu sú Rusi, tu sú Ukrajinci, tu sú Američania či Francúzi, tu by bolo možné, aby sa všetci takpovediac porozprávali na neutrálnom území," podčiarkol maďarský minister, ktorý vyhlásil, že sa stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom podľa plánov v druhej polovici týždňa. Ako dodal, považoval by to za správne, keby to isté urobilo čo najviac jeho západoeurópskych rezortných partnerov.