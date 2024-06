Szijjártó telefonoval s Wang Im, nechce clá na čínske elektromobily

Budapešť 25.júna (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok telefonoval so svojím čínskym náprotivkom Wang Im. Szijjártó uviedol, že nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ sa bude usilovať o rozvoj spolupráce medzi EÚ a Čínou založenej na vzájomných výhodách. Podľa maďarského ministra by colná či obchodná vojna ohrozila státisíce pracovných miest. O výstupoch z rokovania informovala agentúra MTI, uvádza TASR.



Szijjártó vyzdvihol Čínu ako cenného partnera a privítal spoločný čínsko-brazílsky návrh na mier na Ukrajine. Spolu s Wangom sa vraj zhodli, že zintenzívnenie úsilia o sprostredkovanie mieru je kľúčové, aby sa zabránilo "ďalším stratám pre bojujúce strany, Európu i svet".



Európska komisia pred časom oznámila, že vyhodnocuje možné zavedenie vyšších ciel na elektromobily dovážaných z Číny, a to v priemernej výške 21 percent a v niektorých prípadoch až do 38 percent. Už v súčasnosti je na čínske elektromobily dovážané do EÚ uvalené desaťpercentné clo. Podľa stanice BBC by zvažované opatrenie mohlo postihnúť aj európske automobilky, ktoré vyrábajú niektoré svoje modely elektromobilov v Číne.



Zavedenie ďalších ciel na dovoz čínskych elektromobilov by podľa Szijjártóa skomplikovalo spoluprácu európskych automobiliek s čínskymi, ktorá je kľúčová pri prechode na výrobu elektromobilov v Európe. Vzájomná izolácia by podľa maďarského ministra priniesla neželané dôsledky v oblasti životného prostredia aj konkurencieschopnosti.



Maďarsko prevezme rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ na začiatku júla.