Szijjártó: Turecko je kľúčové z hľadiska bezpečnosti Maďarska a EÚ

Budapešť/Ankara 15. februára (TASR) - Turecko je dnes kľúčovým hráčom z hľadiska bezpečnosti Maďarska a Európskej únie, bez ktorého by nebolo možné čeliť aktuálnym výzvam. Vo štvrtok to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v Ankare po schôdzke so šéfom tureckej diplomacie Hakanom Fidanom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"A to platí pre výzvy fyzickej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti, ale aj pre výzvy ekonomickej bezpečnosti," spresnil Szijjártó. Podľa jeho slov EÚ potrebuje Turecko najmä pri riešení rastúceho migračného tlaku.



Szijjártó v súvislosti s energetickou bezpečnosťou uviedol, že dovoz zemného plynu nie je možné zabezpečiť bez Turecka, ktoré je považované za jedného z najdôležitejších a najspoľahlivejších tranzitných partnerov.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine vyjadril maďarský minister poľutovanie nad tým, že transatlantický svet trpí akousi vojnovou psychózou a len veľmi málo krajín má odvahu presadzovať mier, pričom v NATO sú takými iba Maďarsko a Turecko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)