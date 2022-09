Szijjártó: Turecko si zaslúži najvyššie uznanie

Budapešť/Belehrad 2. septembra (TASR) - Pokračovanie v turecko-maďarskej spolupráci bolo hlavnou témou piatkového rokovania maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa so šéfom tureckej diplomacie Mevlütom Čavušoglom v Belehrade. Szijjártó na svojom účte na Facebooku zdôraznil, že Turecko si zaslúži najvyššie uznanie za sprostredkovanie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Turci prostredníctvom môjho priateľa Mevlüta Čavušogla urobili jedinú úspešnú iniciatívu na sprostredkovanie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou," uviedol šéf maďarskej diplomacie a podčiarkol, že to všetko v čase, keď bol dialóg mimoriadne akútny.



Szijjártó podotkol, že Maďarsko by malo veľmi veľký problém, keby nebol vybudovaný plynovod Turecký prúd. Ten sa podľa jeho slov stal v súčasnosti jedným zo základných pilierov energetickej bezpečnosti Maďarska.



"Dnes tu v Belehrade pokračujeme v spolupráci, rovnako ako predtým, na základe vzájomného rešpektu," uzavrel maďarský minister svoj status.