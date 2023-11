Szijjártó tvrdí, že spolupráca s Ruskom je v národnom záujme Maďarska

Budapešť/Skopje 30. novembra (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vyjadril vo štvrtok presvedčenie, že udržanie stabilnej, predvídateľnej a korektnej spolupráce medzi Maďarskom a Ruskom je v národnom záujme Maďarska. Odmietol pritom akékoľvek tlaky na prerušenie takejto spolupráce, informuje spravodajca TASR v Budapešti podľa správy agentúry MTI.



Szijjartó to uviedol vo štvrtok v severomacedónskej metropole Skopje po schôdzke so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.



"Našu zahraničnú politiku realizujeme na základe národného záujmu, neakceptujeme žiadne tlaky zvonku, preto budeme s Ruskom spolupracovať aj v nasledujúcom období tak, ako sme to robili doteraz pri zabezpečovaní dodávok energie pre Maďarsko," povedal Szijjártó.



Rozširovanie jadrovej elektrárne Paks podľa neho napreduje, preto je reálnym cieľom, že nové bloky bude možné pripojiť k sieti začiatkom roka 2030.



Lavrov ubezpečil Szijjártóa, že Rusko a ruské spoločnosti si v plnej miere splnia svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv na dodávky zemného plyn a ropy podľa dohodnutého harmonogramu.



Szijjártó informoval ruského ministra, že Maďarsko naďalej presadzuje mier na Ukrajine. Budapešť podľa jeho slov na všetkých medzinárodných fórach presadzuje udržanie otvorených komunikačných kanálov, čo najskoršie prímerie a začiatok mierových rokovaní.



Šéfovia diplomacie Maďarska a Ruska sa stretli v rámci 30. ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Skopje.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)