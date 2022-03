Szijjártó: Ukrajina chce ovplyvňovať maďarské parlamentné voľby

Budapešť 30. marca (TASR) - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó tvrdí, že Kyjev chce ovplyvniť nedeľňajšie parlamentné voľby, avšak jeho ukrajinský rezortný partner Dmitro Kuleba to poprel, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na stredajšie správy internetového vydania denníka Népszava.



Maďarský minister v statuse zverejnenom na Facebooku uviedol, že medzi veľvyslanectvom Ukrajiny v Budapešti a zástupcami ukrajinskej vlády prebehla v týchto dňoch konzultácia o možnostiach Kyjeva ovplyvniť voľby v prospech opozičného zoskupenia. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí však neodpovedalo na otázku Népszavy, odkiaľ má tieto informácie.



Szijjártó podľa denníka pri inej príležitosti vyhlásil, že konzultácia medzi maďarskou ľavicou a ukrajinskou vládou je priebežná, pričom v prípade víťazstva opozičného zoskupenia by Maďarsko okamžite poskytlo Ukrajine zbrane.



Na účte ukrajinského rezortu diplomacie na Facebooku Kuleba v reakcii na Szijjártóové slová uviedol, že Ukrajina nikdy nezasahuje do vnútorných záležitostí Maďarska, najmä nie v dňoch pred parlamentnými voľbami.



"Je poľutovaniahodné, že v záujme krátkodobého prospechu pred voľbami je pán minister Péter Szijjártó schopný vymýšľať nezmysly a tým zničiť naše dlho budované vzájomné vzťahy," uviedol Kuleba s poznámkou, že ak Szijjártóovi je dôležitejšie vyznamenanie od ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova než vzťah s ním, tak by to bolo vhodné otvorene oznámiť.



Kandidát opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko Péter Márki-Zay v tejto súvislosti podal trestné oznámenie na Szijjártóa pre šírenie poplašnej správy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)