Szijjártó: Ukrajina je čoraz nepriateľskejšia voči Maďarsku

Budapešť/Viedeň 17. mája (TASR) - Ukrajina podniká nepriateľské a výhražné kroky voči Maďarsku, vyhlásil v stredu vo Viedni maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. Pokiaľ s tým Ukrajina neprestane, Maďarsko jej podľa ministra nebude ochotné pomôcť proti ruskej agresii. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Pokiaľ Ukrajinci nevyškrtnú banku OTP z medzinárodného zoznamu spoločností podporujúcich vojnu, Maďarsko sa nebude môcť podieľať na rozhodnutiach týkajúcich sa Európskeho mierového nástroja a sankcií," podčiarkol Szijjártó. Ako dodal, Ukrajina sa voči Maďarsku správa čoraz nepriateľskejšie, preto vláda nemôže podporiť ani 11. balík sankcií, ani nový grant 500 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja.



Šéf maďarskej diplomacie označil za druhý nepriateľský krok rozhodnutie Kyjeva, v dôsledku ktorého nebudú môcť od 1. septembra fungovať maďarské školy v Zakarpatskej oblasti.



Ďalší nepriateľský krok naznačili podľa Szijjártóa správy denníka The Washington Post o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chcel dať zlikvidovať ropovod Družba, prostredníctvom ktorého prúdi ropa aj do Maďarska.



"Takéto ohrozenie je proti suverenite Maďarska, keďže bezpečnosť dodávok energie je vecou suverenity. Ak niekto volá po znemožnení dodávok energie Maďarsku, tak prakticky útočí na suverenitu Maďarska," podčiarkol maďarský minister.



Maďarsko neschválilo pridelenie ďalšej tranže vojenskej pomoci Ukrajine z prostriedkov Európskeho mierového nástroja (EPF). V e-maile pre agentúru Reuters to v utorok potvrdila tlačová služba maďarskej vlády.



EPF, ktorý vznikol v roku 2021, je mimorozpočtovým nástrojom zameraným na zvýšenie schopnosti EÚ predchádzať konfliktom, budovať mier a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť.



Maďarsko nesúhlasí s tým, aby Európska únia spolu s ďalšími existujúcimi nástrojmi využívala EPF "výlučne na podporu Ukrajiny, pretože to neumožňuje vyčleniť dostatočné prostriedky na presadzovanie záujmov EÚ v iných oblastiach."



Maďarsko, ktoré je členom EÚ i NATO, po vpáde ruskej armády na územie Ukrajiny odmietlo tomuto svojmu susedovi poskytnúť akúkoľvek vojenskú pomoc.



Maďarsko tiež opakovane kritizovalo sankcie, ktoré EÚ uvalila voči Rusku. Ide o sankcie, ktoré musia byť schválené jednomyseľne všetkými 27 členskými štátmi EÚ. Napriek svojej kritike Maďarsko doteraz podporilo všetky dohodnuté reštriktívne opatrenia voči Rusku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)