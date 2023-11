Szijjártó: Ukrajina nie je vhodná na vstup do EÚ

Budapešť 8. novembra (TASR) - Ukrajina nie je vhodná na členstvo v Európskej únii, kým tam nebude nastolený mier. Vstupom tejto krajiny by do Únie vstúpila aj vojna, čo si evidentne nikto neželá, vyhlásil v stredu v Lisabone v reakcii na nový balík rozširovania navrhnutý Európskou komisiou (EK) šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó pred odletom do Guatemaly na videozázname zverejnenom na Facebooku reagoval na odporučenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej pre lídrov EÚ, aby otvorili prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom.



Maďarský minister pripomenul, že pri hodnotení sa zistilo, že Ukrajina nespĺňa podmienky pre členstvo v EÚ a zistilo sa aj porušovanie princípov ochrany práv národnostných menšín.



"Keďže Ukrajina podľa Európskej komisie nesplnila podmienky pre kandidatúru na členstvo, nepovažujeme žiadne ďalšie kroky v súvislosti s prístupovými rokovaniami s Ukrajinou za aktuálne," podčiarkol Szijjártó. Pripomenul očakávania Budapešti, že Ukrajina vráti Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti práva, ktoré mali už v roku 2015.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)