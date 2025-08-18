< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska
Námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin práve oznámil, že ruskí špecialisti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť trafostanicu.
Autor TASR
Budapešť 18. augusta (TASR) - Ukrajina opäť zaútočila na ropovod vedúci do Maďarska, čo malo za následok zastavenie prepravy ropy. Uviedol to v pondelok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého je tento ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska poburujúci a neprijateľný, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin práve oznámil, že ruskí špecialisti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť trafostanicu, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku plynovodu, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť, napísal Szijjártó.
„Brusel a Kyjev sa už tri a pol roka snažia zatlačiť Maďarsko do vojny na Ukrajine a k tomu smerujú aj čoraz častejšie ukrajinské útoky na našu energetickú bezpečnosť. Takže si to ešte raz ujasnime: toto nie je naša vojna, nemáme s ňou nič spoločné, nechceme sa do nej miešať a pokiaľ budeme vládnuť, takto to aj zostane,“ zdôraznil maďarský minister.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin práve oznámil, že ruskí špecialisti sa snažia čo najrýchlejšie obnoviť trafostanicu, ktorá je nevyhnutná pre prevádzku plynovodu, ale zatiaľ nevedia povedať, kedy sa môže tranzit ropy obnoviť, napísal Szijjártó.
„Brusel a Kyjev sa už tri a pol roka snažia zatlačiť Maďarsko do vojny na Ukrajine a k tomu smerujú aj čoraz častejšie ukrajinské útoky na našu energetickú bezpečnosť. Takže si to ešte raz ujasnime: toto nie je naša vojna, nemáme s ňou nič spoločné, nechceme sa do nej miešať a pokiaľ budeme vládnuť, takto to aj zostane,“ zdôraznil maďarský minister.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)