< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Ukrajina tretíkrát útočila na ropovod,preprava je zastavená
Ropovod Družba je jeden z najväčších systémov prepravy ropy na svete, ktorý v 60. rokoch 20. storočia vybudoval Sovietsky zväz na prepravu ropy do strednej a východnej Európy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 22. augusta (TASR) - Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba sa opäť zastavila, upozornil v piatok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého ide v krátkom čase už o tretí útok na ropovod. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„V noci sme dostali správu, že ropovod Družba na rusko-bieloruskej hranici bol opäť napadnutý – už tretíkrát za krátky čas. Doprava ropy do Maďarska sa opäť zastavila,“ uviedol šéf maďarskej diplomacie.
Stijjártó podotkol, že toto je ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska a ďalší pokus zatiahnuť ho do vojny. „To nebude fungovať! Budeme naďalej podporovať mierové úsilie zo všetkých síl a chrániť naše národné záujmy,“ dodal.
Podľa servera magyarnemzet.hu maďarská vláda od začiatku zdôrazňovala, že cielené útoky na dodávky energie predstavujú nebezpečnú eskaláciu vojny, na ktorej sa Maďarsko nechce zúčastniť, či už vojensky alebo ekonomicky.
Ropovod Družba je jeden z najväčších systémov prepravy ropy na svete, ktorý v 60. rokoch 20. storočia vybudoval Sovietsky zväz na prepravu ropy do strednej a východnej Európy. Viac ako 4000 kilometrov dlhý ropovod začína v Rusku a potom sa rozdeľuje na dve hlavné vetvy cez Bielorusko a Ukrajinu: jedna prepravuje ropu do Poľska a Nemecka a druhá na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„V noci sme dostali správu, že ropovod Družba na rusko-bieloruskej hranici bol opäť napadnutý – už tretíkrát za krátky čas. Doprava ropy do Maďarska sa opäť zastavila,“ uviedol šéf maďarskej diplomacie.
Stijjártó podotkol, že toto je ďalší útok na energetickú bezpečnosť Maďarska a ďalší pokus zatiahnuť ho do vojny. „To nebude fungovať! Budeme naďalej podporovať mierové úsilie zo všetkých síl a chrániť naše národné záujmy,“ dodal.
Podľa servera magyarnemzet.hu maďarská vláda od začiatku zdôrazňovala, že cielené útoky na dodávky energie predstavujú nebezpečnú eskaláciu vojny, na ktorej sa Maďarsko nechce zúčastniť, či už vojensky alebo ekonomicky.
Ropovod Družba je jeden z najväčších systémov prepravy ropy na svete, ktorý v 60. rokoch 20. storočia vybudoval Sovietsky zväz na prepravu ropy do strednej a východnej Európy. Viac ako 4000 kilometrov dlhý ropovod začína v Rusku a potom sa rozdeľuje na dve hlavné vetvy cez Bielorusko a Ukrajinu: jedna prepravuje ropu do Poľska a Nemecka a druhá na Slovensko, do Maďarska a Českej republiky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)