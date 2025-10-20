< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Únii nerozdali karty k riešeniu bezpečnostných výziev
Šéf maďarskej diplomacie vytkol, že záujmom EÚ stále nie je to, aby bol summit medzi americkým a ruským prezidentom úspešný.
Autor TASR
Budapešť/Luxemburg 20. októbra (TASR) - Európskej únii „nerozdali karty“ na riešenie hlavných bezpečnostných výziev, ktorým svet čelí. V súvislosti s avizovaným americko-ruským summitom v Budapešti to uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v príspevku na Facebooku z Luxemburska, kde sa konalo zasadnutie Energetickej rady Európskej únie aj Rady ministrov zahraničných vecí. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„To je osud každého, kto zaujme provojnový postoj, a kto podnecuje vojnové napätie. Takéhoto nikdy nepozvú na miesta, kde sa uzatvára mier,“ formuloval Szijjártó.
„Ministri zahraničných vecí EÚ sú stále v stave vojnovej psychózy. Po prezentácii informácií o Budapeštianskom mierovom summite bolo vo vzduchu cítiť určitý zmätok. Fenomén, ktorý tu v súvislosti s Budapeštianskym mierovým summitom prevládal, by som najlepšie opísal ako zmätok, ohromenie a závisť, ako aj úbohá snaha to zakamuflovať,“ dodal maďarský minister.
Vrcholom podľa Szijjártóa bolo, keď jeden z jeho nemenovaných kolegov povedal, že nie je dôležité, aké rozhodnutie sa prijme v Budapešti, pretože strategické rozhodnutia sa aj tak prijímajú za stolom Európskej únie.
Šéf maďarskej diplomacie vytkol, že záujmom EÚ stále nie je to, aby bol summit medzi americkým a ruským prezidentom úspešný. „Európania sa nezameriavajú na to, aby budapeštiansky mierový summit skutočne priniesol mier, a nemajú o to ani záujem, a z prejavov na zasadnutí rady možno usudzovať, že značný počet európskych politikov urobí veľa, ba priam všetko, čo bude v ich silách, aby sa tento summit vôbec neuskutočnil,“ podčiarkol.
Namiesto toho, aby sa európski politici tešili z toho, že sa uskutoční ďalší summit medzi USA a Ruskom, a že sa dá urobiť ďalší veľký krok smerom k mieru, naďalej podporujú predlžovanie vojny na Ukrajine, vyhlásil Szijjártó.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok podľa agentúry Reuters kritizovala avizovanú schôdzku Vladimira Putina a Donalda Trumpa v Budapešti.
Reuters pripomenul, že na Putina bol vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC). Rusko však tvrdí, že ICC nemá nad ním jurisdikciu, a popiera tvrdenia, že ruské jednotky na Ukrajine spáchali alebo páchajú vojnové zločiny. Maďarsko je zasa v procese vystúpenia z ICC.
„Pokiaľ ide o Budapešť, nie, nie je to príjemné... vidieť, že osoba, na ktorú ICC vydal zatykač, prichádza do európskej krajiny,“ uviedla Kallasová. Dodala, že „otázka je, či z toho niečo vyplynie“.
Podľa agentúry MTI Kallasová vyjadrila názor, že stretnutie medzi USA a Ruskom „vysiela nesprávny signál“, a že schôdzka by sa mala konať medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Putinom. „Bolo by správne, keby rokovali Zelenskyj a Putin, pretože nakoniec oni musia dosiahnuť dohodu,“ citovala ju agentúra.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku podľa MTI uznala, že všetky mierové iniciatívy sú vítané, a to vrátane Trumpovho úsilia. Ale nezdá sa, že by Rusko chcelo skutočne mier, dodala. „Moskva chápe iba silu a je ochotná rokovať iba vtedy, ak je skutočne pod tlakom. Zatiaľ tento tlak nevidíme, takže diskutujeme aj o tom, čo ešte môžeme urobiť na podporu Ukrajiny,“ dodala Kallasová.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
